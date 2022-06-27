Литва заявила о проблемах на фоне ограничения транзита в Калининград

«Еврокомиссия прислала документ, который, по-моему, содержит очень много неясностей и создает дополнительные проблемы, и на все эти проблемы мы обратили внимание ЕК. Насколько мы знаем, сейчас работа в комиссии продолжается», — сказала Шимоните.