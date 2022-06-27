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1 час назад

Глава украинской разведки предупредил Россию о терактах и диверсиях

Lenta.ruиещё 2

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пригрозил терактами и диверсиями на территории России. Об этом пишет РИА Новости.

Глава украинской разведки пригрозил терактами на территории России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Буданов заявил об усилении партизанской деятельности на подконтрольных РФ территориях и напомнил о взрывах автомобилей в Херсонской области, один из которых привел к гибели главы управления семьи, молодежи и спорта местной военно-гражданской администрации (ВГА) Дмитрия Савлученко.

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Глава ГУР отметил, что подобные атаки «проходят повсеместно», и предупредил, что они «были и будут проводиться в России и во многих других местах». При этом он отказался уточнить, стоит ли за этими действиями украинское руководство.

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