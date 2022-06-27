Руководство Литвы на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) согласовало основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград, сообщил старший советник литовского главы по национальной безопасности Кястутис Будрис.

По его словам, консультация состоялась в свете обновлений рекомендаций ЕК по реализации санкций.

«Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии», – цитирует «Интерфакс» Будриса.

Однако он не стал комментировать конкретные принципы и положения.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области. Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Алиханов сказал, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.