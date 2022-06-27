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25 минут назад

Литва договорилась с ЕК об основных принципах транзита в Калининград

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Руководство Литвы на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) согласовало основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград, сообщил старший советник литовского главы по национальной безопасности Кястутис Будрис.

По его словам, консультация состоялась в свете обновлений рекомендаций ЕК по реализации санкций.

«Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии», – цитирует «Интерфакс» Будриса.

Однако он не стал комментировать конкретные принципы и положения.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области. Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Алиханов сказал, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.

В Литве объяснили блокаду Калининграда

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Евросоюз отрекся от планов блокады Калининграда.

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