Грузия закрыла границу с Россией

Грузинские власти приняли решение приостановить работу таможенно-пропускного пункта «Казбеги» на границе с Россией из-за дождей и повреждения дороги. Об этом со ссылкой на заявление Службы доходов министерства финансов республики сообщает ТАСС.

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«В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной сложными метеорологическими условиями в Дарьяльском ущелье, на таможенно-пропускном пункте «Казбеги» приостановлены все процедуры таможенного контроля», - пояснили в ведомстве.

По данным департамента автомобильных дорог Грузии, из-за сильных дождей река Терек вышла из берегов и размыла трассу, идущую в направлении России, пишет Sputnik-Грузия.

«Согласно информации ведомства, повреждение трассы произошло на 136 километре (нейтральная зона) автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс», - говорится в сообщении департамента.

В МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания уточнили, что движение для всех автотранспортных средств на выезд из РФ запрещено с 17 часов 15 минут 26 июня 2022 года и до особого распоряжения.

«Главное управление настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении», - заявили в МЧС.