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1 час назад

Mirror: Шри-Ланка исчерпала запасы топлива, его не хватит на сутки

ТАССиещё 2

Запасы топлива в Шри-Ланке фактически закончились, имеющегося количества не хватит на одни сутки. Об этом в понедельник сообщила газета Daily Mirror со ссылкой на Цейлонскую нефтяную корпорацию (Ceylon Petroleum Corporation, СРС).

По ее данным, сейчас в хранилищах страны осталось всего 1,1 тыс. тонн бензина и 7,5 тыс. тонн дизельного топлива.

"На прошлой неделе ни одно судно с топливом не направлялось в Шри-Ланку, поскольку Коломбо не произвел необходимые платежи за груз и не предоставил международные банковские гарантии оплаты, и даже до настоящего времени не произвел никаких платежей за последние поставки бензина и другого топлива", - сообщили изданию источники в СРС.

Кроме того, Шри-Ланка была занесена в черный список международными компаниями, поскольку не выполнила обязательства по своим долгам, и теперь компаниям требуются международные банковские гарантии для новых заказов, добавили источники.

Из-за отсутствия новых поставок топлива в Шри-Ланке на этой неделе может прекратить работу общественный транспорт, также могут начаться дополнительные отключения подачи электроэнергии, пишет Daily Mirror.

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Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Он вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов страны. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов. Шри-Ланка испытывает большую потребность в цементе, автомобильных запчастях, топливе, продуктах питания. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует внешний долг Шри-Ланки, который составляет $51 млрд.

12 апреля Министерство финансов Шри-Ланки объявило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам с целью предотвратить дальнейшее ухудшение финансового положения в стране.

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