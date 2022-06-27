В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
7 минут назад

Додон назвал последствия получения Молдавией статуса кандидата ЕС

Мария Иванова

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что статус кандидата в члены ЕС стране дали, чтобы втянуть ее в «геополитические игры Запада против России». Он написал в своем Telegram-канале, что это грозит Молдавии потерей территорий.

Додон предупредил о последствиях конфронтации с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Молдавия и Украина получили статус кандидатов в члены ЕС по итогам саммита Евросоюза 23 июня.

«Спешка, с которой нас приняли в кандидаты вместе с Украиной, в отсутствие необходимых реформ <…>, подтверждает, что Молдове будет отведена роль пешки на геополитической доске Запада», - так прокомментировал это Додон (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он заявил, что из-за «русофобской политики» западных стран Молдавия может потерять выгодные экономические отношения с восточными партнерами, остаться без части территорий и потерять статус независимого государства.

Также Додон назвал ложью заявления о том, что из-за кандидатского статуса в ЕС Молдавия обязана присоединиться к санкциям против России.

Он отметил, что член НАТО Турция имеет статус кандидата в члены ЕС уже много десятилетий и не поддерживает санкции против РФ.

«Война Запада с Россией - не наша война», - подчеркнул бывший президент.

Он заявил, что политика Молдавии должна основываться на принципах суверенитета и нейтралитета, а выгодные отношения выстраивать нужно и с Востоком, и с Западом.

В мире,Игорь Додон,НАТО,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители