Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что статус кандидата в члены ЕС стране дали, чтобы втянуть ее в «геополитические игры Запада против России». Он написал в своем Telegram-канале, что это грозит Молдавии потерей территорий.

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Молдавия и Украина получили статус кандидатов в члены ЕС по итогам саммита Евросоюза 23 июня.

«Спешка, с которой нас приняли в кандидаты вместе с Украиной, в отсутствие необходимых реформ <…>, подтверждает, что Молдове будет отведена роль пешки на геополитической доске Запада», - так прокомментировал это Додон (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он заявил, что из-за «русофобской политики» западных стран Молдавия может потерять выгодные экономические отношения с восточными партнерами, остаться без части территорий и потерять статус независимого государства.

Также Додон назвал ложью заявления о том, что из-за кандидатского статуса в ЕС Молдавия обязана присоединиться к санкциям против России.

Он отметил, что член НАТО Турция имеет статус кандидата в члены ЕС уже много десятилетий и не поддерживает санкции против РФ.

«Война Запада с Россией - не наша война», - подчеркнул бывший президент.