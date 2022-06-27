В Турции связали российскую спецоперацию с действиями НАТО

«Главный вопрос здесь – это процесс, который идет с 1997 года. (…) В новом мировом порядке на вершине пирамиды находится сверхдержава, а под ней пять или шесть великих сил: Россия, Китай, Англия, Франция, Германия. Ниже средние страны и другие страны. Со временем Китай быстро поднялся на вершину экономической пирамиды. Внезапно он стал второй экономикой в мире. Россия начала сомневаться в пирамиде в геостратегическом и военном плане, предложила пересмотреть условия и подписать новое соглашение о балансе через 30 лет», - пояснил он.