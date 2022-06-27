В Турции связали российскую спецоперацию с действиями НАТО

Российской спецоперации на Украине предшествовали шаги западных стран, в частности, расширение НАТО на восток. Об этом заявил в интервью телеканалу Haberturk официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он также констатировал, что России не оставили иного выбора.
По словам Ибрагима Калына, Турция осуждает действия России на Украине, однако признает, что к таким ним могли привести шаги западных стран.
«Главный вопрос здесь – это процесс, который идет с 1997 года. (…) В новом мировом порядке на вершине пирамиды находится сверхдержава, а под ней пять или шесть великих сил: Россия, Китай, Англия, Франция, Германия. Ниже средние страны и другие страны. Со временем Китай быстро поднялся на вершину экономической пирамиды. Внезапно он стал второй экономикой в мире. Россия начала сомневаться в пирамиде в геостратегическом и военном плане, предложила пересмотреть условия и подписать новое соглашение о балансе через 30 лет», - пояснил он.
Однако, по словам официального представителя президента Турции, западные страны выбрали путь конфликта, а не переговоров.
«Это не оправдывает действия России, но когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо рассматривать причинно-следственную связь, это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы выступаем против такого неправильного миропорядка», - констатировал он.
В конце 2021 года МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. Однако, по данным МИД РФ, США и их союзники фактически сказали России «нет».