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1 час назад

Осужденная россиянка Сапега попросила у Лукашенко о помиловании

Lenta.ruиещё 7

Осужденная в Белоруссии на шесть лет лишения свободы россиянка Софья Сапега обратилась к президенту республики Александру Лукашенко с просьбой о помиловании. Об этом пишет BBC.

Осужденная в Белоруссии россиянка обратилась к Лукашенко
Фото: Leonid Scheglov / BelTA / Reuters / ReutersLeonid Scheglov / BelTA / Reuters / Reuters

Как сообщил адвокат девушки Антон Гашинский, Сапега передала ходатайство о помиловании в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле еще 22 июня. В обращении к главе государства россиянка просит освободить ее от отбывания наказания или заменить его на более мягкий вариант.

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В письме также указывается мотив совершения преступления. По словам Сапеги, она нарушила закон по «молодости и глупости». Она пишет о том, что «попала под влияние деструктивно настроенной группы людей», однако сейчас полностью раскаивается в своих действиях. Россиянка также напомнила в письме, что еще в августе прошлого года записала видеообращение к белорусам о «недопустимости совершения противоправных действий».

«Я лишь хочу быть рядом со своей семьей… Я хочу свободно дышать…» — пишет Сапега в обращении к Лукашенко.

В мире,Антон Гашинский,Александр Лукашенко,Совет по правам человека,
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