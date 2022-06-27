Осужденная в Белоруссии россиянка обратилась к Лукашенко

Осужденная в Белоруссии на шесть лет лишения свободы россиянка Софья Сапега обратилась к президенту республики Александру Лукашенко с просьбой о помиловании. Об этом пишет BBC.

Как сообщил адвокат девушки Антон Гашинский , Сапега передала ходатайство о помиловании в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле еще 22 июня. В обращении к главе государства россиянка просит освободить ее от отбывания наказания или заменить его на более мягкий вариант.

В письме также указывается мотив совершения преступления. По словам Сапеги, она нарушила закон по «молодости и глупости». Она пишет о том, что «попала под влияние деструктивно настроенной группы людей», однако сейчас полностью раскаивается в своих действиях. Россиянка также напомнила в письме, что еще в августе прошлого года записала видеообращение к белорусам о «недопустимости совершения противоправных действий».