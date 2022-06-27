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1 час назад

В Испании призвали НАТО к роспуску из-за продвижения милитаристской логики

Газета.Ruиещё 1

Профессор международных отношений в испанском Автономном университете Мадрида Ициар Руис-Хименес Арриета считает, что НАТО необходим роспуск, поскольку организация начала продвигать милитаристскую логику. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

В Испании призвали НАТО к роспуску из-за милитаристской логики
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если бы это были архитектуры сотрудничества между государствами для проведения внешней политики, в центре которой культура мира, права человека, гендерное равенство, тогда этот тип архитектуры безопасности можно было бы поддерживать», — высказала свое мнение эксперт.

Руис-Хименес Арриета выступила против существования любой организации, которая устанавливает и усиливает милитаристскую логику.

Провессор не поддержала специальную военную операцию России на Украине, но при этом отметила, что прекращения любого вооруженного конфликта необходимо задуматься о причинах, вызвавших его, Это в том числе внутренние факторы, а также причины, связанные с отношениями между Россией и США и НАТО, сказала профессор.

Так, она призвала обсудить все причины, которые принудили РФ начать спецоперацию.

Руис-Хименес Арриета считает, что Запад не должен снабжать Украину вооружением, но действительно стремиться к мирному решению.

Эксперт добавила, что на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Мадриде 28–30 июня, стороны вновь будут обсуждать необходимость довести военные расходы до 2% ВВП. По мнению Руис-Хименес Арриеы, правительства выделят деньги на оборону вместо того, чтобы «выделять их на политику, поддерживающую жизнь».

Ранее сообщалось, что Турция, НАТО, Швеция и Финляндия проведут в Мадриде четырехсторонний саммит.

В мире,НАТО,
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