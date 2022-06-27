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23 минуты назад

Додон: Молдавия может лишиться территорий из-за навязываемой Западом конфронтации с РФ

ТАСС

Молдавия может лишиться части своих территорий из-за навязываемого Западом противостояния с Россией. Такое мнение выразил в понедельник бывший президент республики Игорь Додон.

Додон предупредил о последствиях конфронтации с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из-за проводимой совместно с Западом русофобской политики мы не только потеряем выгодные экономические отношения с партнерами на востоке, но и рискуем остаться без части наших территорий. Как следствие, Молдова как независимое государство может исчезнуть", - написал он в своем Telegram-канале.

Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС для того, чтобы быть втянутой в геополитические игры Запада против России, зявил он.

"Молдова получила статус кандидата на вступление в ЕС не для экономической поддержки, а для того, чтобы быть втянутой в геополитические игры Запада против России. На самом деле мы стали претендентами для новых политических и военных экспериментов по грустному примеру Украины. А спешка, с которой нас приняли в кандидаты вместе с Украиной в отсутствие необходимых реформ и с политическим режимом ПДС (правящей Партии действия и солидарности - прим. ТАСС), становящимся диктаторским и грубо нарушающим основы правого государства и фундаментальные свободы граждан, подтверждает, что Молдове будет отведена роль пешки на геополитической доске Запада", - написал экс-президент в понедельник в своем телеграм-канале.

Он отметил, что последствия этого для республики могут стать трагическими.

В мире,Игорь Додон,ЕС,
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