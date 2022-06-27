Додон предупредил о последствиях конфронтации с Россией

"Молдова получила статус кандидата на вступление в ЕС не для экономической поддержки, а для того, чтобы быть втянутой в геополитические игры Запада против России. На самом деле мы стали претендентами для новых политических и военных экспериментов по грустному примеру Украины. А спешка, с которой нас приняли в кандидаты вместе с Украиной в отсутствие необходимых реформ и с политическим режимом ПДС (правящей Партии действия и солидарности - прим. ТАСС), становящимся диктаторским и грубо нарушающим основы правого государства и фундаментальные свободы граждан, подтверждает, что Молдове будет отведена роль пешки на геополитической доске Запада", - написал экс-президент в понедельник в своем телеграм-канале.