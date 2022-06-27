В Венгрии объяснили отказ помогать Украине оружием

«На это есть веская причина: Россия заранее ясно дала понять, что транспортировка оружия является законной военной целью. Венгерское меньшинство теперь живет на границе с Украиной. У правительства есть конституционное обязательство защищать этих людей. Если там будут атакованы транспорты с оружием, эти люди будут в опасности. Мы не можем этого допустить», — сказал Дьеркеш в интервью немецкому изданию Welt.