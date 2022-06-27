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44 минуты назад

Посол Венгрии объяснил отказ помогать Украине оружием

Ura.Ru

Венгрия не готова жертвовать своими гражданами, которые могут пострадать от последствий транспортировки вооружения на Украину. Об том заявил посол Венгрии в Германии Этер Дьеркеш, объясняя отказ в военной помощи Украине.

В Венгрии объяснили отказ помогать Украине оружием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На это есть веская причина: Россия заранее ясно дала понять, что транспортировка оружия является законной военной целью. Венгерское меньшинство теперь живет на границе с Украиной. У правительства есть конституционное обязательство защищать этих людей. Если там будут атакованы транспорты с оружием, эти люди будут в опасности. Мы не можем этого допустить», — сказал Дьеркеш в интервью немецкому изданию Welt.

Западные страны активно поставляют военную помощь на Украину в ходе специальной операции РФ по демилитаризации страны. Несмотря на это, Венгрия по-прежнему остается одним из немногих европейских государств, не желающих принимать даже косвенное участие в боевых действиях на Украине.

«Украина требует все»: какое оружие ждет Киев

Позже советник премьер-министра страны по политическим вопросам Балаж Орбан предложил европейским странам перестать вводить санкции против России и начать переговоры о прекращении боевых действий, передает RT.

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