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9 минут назад

Голландцы начали выселять украинских беженцев из своих домов

Елена Прошина

Муниципалитеты в Нидерландах готовятся к наплыву беженцев из Украины в приюты, сообщает NU.nl.

Это связано с тем, что местные жители, которые приютили их у себя, не желают оставлять украинцев одних в своих домах в летний период.

«Кошка отправляется в пансионат (зоогостиницы), а украинцы — в приют, да, это суровая реальность», — сообщил один из участников процесса приема беженцев.

По данным издания, в регионе Центральный и Западный Брабант у частных лиц проживают около 1200 беженцев. При этом есть принимающие семьи, которые обращаются к местным властям с вопросом, могут ли они разместить у себя беженцев в летнее время.

«Иногда украинцев действительно просто оставляют в приютах», — заявили в управлении безопасности региона Брабант-Зюйдост.

Там отметили, что местные жители «открыли свои сердца и свои дома, не осознавая, какое это имеет влияние».

«Медовый месяц закончился, достаточно. Сейчас идет поток людей со словами: я уезжаю в отпуск и не хочу, чтобы украинцы оставались одни в моем доме», — подчеркнули в управлении.

Сегодня у принимающих семей в регионе проживает около 800 украинцев, которым в ближайшее время, возможно, придется вернуться в официальные приюты.

В управлении безопасности региона Холландс-Мидден сообщили, что появляются украинские беженцы, которые возвращаются от принимающих семей. Причина отъезда может варьироваться от нехватки свободного места до «проблем между принимающей семьей и гостями».

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