В США назвали конечную цель «игры» против России

Власти Соединенных Штатов однозначно настроены продолжать вредить России, сообщил американскому изданию The Nation философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский.
Так он прокомментировал ситуацию, которая сложилась на Украине.
«Они [США] однозначно настроены продолжать вредить России», — заявил эксперт. Он напомнил, что в 2014 году Вашингтон и Североатлантический альянс начали вооружать Киев, проводить совместные учения и предпринимать шаги по интеграции страны в альянс.
«Разумеется, все это делалось сознательно с целью провокации», — считает Хомский.
По его словам, данный процесс ускорился после избрания президентом Соединенных Штатов Джо Байдена. В Госдепартаменте заявили, что до начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США отказывались обсуждать какие-либо беспокойства Москвы по поводу вопросов безопасности.
«Мы [США] играем в игру, где на кону стоят жизни украинцев, а также само существование цивилизации с целью ослабить Россию и убедиться в том, что она достаточно пострадала. Нравственных оснований для подобного не существует», — отметил философ.
Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман заявил, что Вашингтон ведет на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире.