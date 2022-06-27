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39 минут назад

СМИ: Япония расширит санкции против России

ТАСС

Правительство Японии расширит индивидуальные и экспортные санкции против российских физических лиц и организаций в связи с ситуацией вокруг Украины. Как сообщил в понедельник телеканал NHK, соответствующее заявление сделал японский премьер-министр Фумио Кисида на проходящем в Германии саммите Группы семи (G7).

Япония расширит санкции против России
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Япония намерена заморозить активы 70 физических и юридических лиц из РФ, а также ввести дополнительные экспортные санкции в отношении еще 90 российских организаций, связанных, по мнению Токио, с оборонным сектором.

В мире,Санкции,Япония и Россия,
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