США уличили в намерении довести Украину до краха

США и Североатлантический альянс несут всю ответственность за ситуацию на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского политолога Джона Миршаймера.

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По его словам, официальный Вашингтон вел и продолжает вести такую политику в отношении Киева, которую Москва расценивает как экзистенциальную угрозу России. В частности, речь идет о «навязчивой идее Америки затащить Украину в НАТО и превратить ее в оплот Запада на границе с Россией».

Кроме того, Соединенные Штаты не заинтересованы в поиске дипломатического разрешения конфликта.

«По сути, Соединенные Штаты помогают Украине идти по фальшивому пути мнимых "побед", на самом деле ведущем страну к полному краху», — считает эксперт.

«История сурово осудит Соединенные Штаты и их союзников за их поразительно глупую политику в отношении Украины», — отметил политолог.