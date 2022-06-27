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23 минуты назад

США уличили в намерении довести Украину до краха

Елена Прошина

США и Североатлантический альянс несут всю ответственность за ситуацию на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского политолога Джона Миршаймера.

США уличили в намерении довести Украину до краха
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, официальный Вашингтон вел и продолжает вести такую политику в отношении Киева, которую Москва расценивает как экзистенциальную угрозу России. В частности, речь идет о «навязчивой идее Америки затащить Украину в НАТО и превратить ее в оплот Запада на границе с Россией».

Кроме того, Соединенные Штаты не заинтересованы в поиске дипломатического разрешения конфликта.

«По сути, Соединенные Штаты помогают Украине идти по фальшивому пути мнимых "побед", на самом деле ведущем страну к полному краху», — считает эксперт.

«История сурово осудит Соединенные Штаты и их союзников за их поразительно глупую политику в отношении Украины», — отметил политолог.

США и Германия едины в вопросе решения украинского конфликта дипломатическим путем. Об этом после встречи американского и немецкого лидеров Джо Байдена и Олафа Шольца заявил представитель Белого дома. Там напомнили, что Берлин и Вашингтон продолжают придерживаться единого мнения о необходимости предоставления помощи Украине в сфере безопасности.

В мире,Олаф Шольц,Джон Миршаймер,Джозеф Байден,НАТО,
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