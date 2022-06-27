В ЕС раскритиковали эффективность санкций против РФ

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани осудил намерение западных стран продолжать ограничительные меры против России, сообщает ТАСС.

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По его мнению, санкции наносят ущерб в первую очередь населению самих стран Запада.

«Это нелепо. Ведь ЕС, который уже ввел шесть пакетов санкций против России, жалуется на негативный эффект для его собственной экономики», — заявил парламентарий.

По его словам, «никакого заметного воздействия на экономику России эти санкции не оказали».

Напомним, Евросоюз готов рассмотреть возможность введения запрета на импорт золота из России. Как заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, важно, чтобы санкции не вредили экономике ЕС. Политик заверил, что обсудит этот вопрос на ближайшем саммите G7 и Евросоюза, которые, по его словам, должны единогласно принимать решения в отношении санкций.