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18 минут назад

Депутат Европарламента считает, что санкции вредят Западу, но не причиняют ущерба России

Елена Прошина

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани осудил намерение западных стран продолжать ограничительные меры против России, сообщает ТАСС.

В ЕС раскритиковали эффективность санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, санкции наносят ущерб в первую очередь населению самих стран Запада.

«Это нелепо. Ведь ЕС, который уже ввел шесть пакетов санкций против России, жалуется на негативный эффект для его собственной экономики», — заявил парламентарий.

По его словам, «никакого заметного воздействия на экономику России эти санкции не оказали».

Напомним, Евросоюз готов рассмотреть возможность введения запрета на импорт золота из России. Как заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, важно, чтобы санкции не вредили экономике ЕС. Политик заверил, что обсудит этот вопрос на ближайшем саммите G7 и Евросоюза, которые, по его словам, должны единогласно принимать решения в отношении санкций.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что скоро страны-участницы G7 введут запрет на импорт российского золота.

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