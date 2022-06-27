Глава ЕК выступила против бойкота G20 с участием Путина

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает против бойкота осеннего саммита Группы двадцати (G20) в случае участия в нем президента России Владимира Путина. Об этом она заявила в воскресенье вечером в интервью немецкому телеканалу ZDF.

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"Мы должны очень тщательно подумать о том, не парализуем ли мы всю G20, поэтому я не поддерживаю это", - отметила фон дер Ляйен.

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"На мой взгляд, G20 слишком важна, в том числе для развивающихся стран, развивающихся рынков", - добавила она. Интервью состоялось в кулуарах саммита Группы семи (G7) в баварском замке Эльмау.

"Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем такого рода действия", - подчеркнула глава Еврокомиссии, имея в виду специальную военную операцию РФ на Украине.

"Одно совершенно ясно: обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности", - заключила она.

Саммит "двадцатки" должен состояться в ноябре на индонезийском курортном острове Бали в очном формате. Эта группа была основана на конференции в Берлине, которая прошла 15-16 декабря 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Главной целью ее создания было вовлечение крупных развивающихся стран в процесс выработки мер в ответ на глобальные вызовы. Решения G20, которые принимаются консенсусом, не имеют обязательной силы и подлежат одобрению в Международном валютном фонде, Всемирном банке и других финансовых и экономических организациях.