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12 минут назад

Байден и Шольц выступили за мирное решение конфликта на Украине

News.ru

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц уверены, что конфликт на Украине рано или поздно должен быть урегулирован дипломатическим путем, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома. При этом, по его словам, Запад намерен оказывать дальнейшую военную помощь Киеву.

Байден и Шольц выступили за мирное решение конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Я думаю, оба они согласны с президентом Зеленским в том, что в конечном счете нам нужно будет урегулировать конфликт путем переговоров. Но они не обсуждали детально то, как добиться этого, — заявил представитель Белого дома.

Шольц: «Навязанный Украине мир неприемлем»

Он добавил, что Украина была одной из главных тем на встрече двух лидеров. По его словам, стороны обсудили координацию на дипломатическом направлении, предоставление военной поддержки, а также экономической и гуманитарной помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что лидеры стран «Большой семерки» возьмут на себя обязательство оказывать Киеву бессрочную поддержку по защите от России. Известно, что члены Североатлантического альянса обеспокоены затягиванием конфликта на Украине, а ряд стран, включая Германию и Францию, поддерживают прекращение огня путем переговоров.

В мире,Олаф Шольц,Джозеф Байден,НАТО,
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