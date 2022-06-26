«Наемники оттуда бежали. Бежали так быстро, что побросали все основное вооружение и на себе несли только то, что они могли, с чем они не могли переправиться. Переправлялись только ночью, группами по два, по три человека. Это сведения одного из военнопленных, он им там показывал дорогу», - уточнил Виталий Киселев.