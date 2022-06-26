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14 минут назад

В ЛНР сообщили, что иностранные наемники бежали из Северодонецка, бросая оружие

Илья Родин

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил в воскресенье, 26 июня, что иностранные наемники бежали из Северодонецка. Он отметил, что боевики так спешили, что оставили на позициях значительную часть вооружения. Об этом пишет ТАСС.

«Наемники оттуда бежали. Бежали так быстро, что побросали все основное вооружение и на себе несли только то, что они могли, с чем они не могли переправиться. Переправлялись только ночью, группами по два, по три человека. Это сведения одного из военнопленных, он им там показывал дорогу», - уточнил Виталий Киселев.

Политик подчеркнул, что среди сбежавших были «наемники с Франции, Польши, Германии, Америки - все это подтверждается». Он добавил, что в итоге «все ушли в Лисичанск».

Минобороны РФ: Северодонецк перешел под контроль ЛНР

Киселев рассказал, что сообщения о полной зачистке промзоны в Северодонецке в настоящее время преждевременны. По его словам, в городе по-прежнему находятся военнослужащие ВСУ. Он полагает, что «в ближайшие три-четыре дня завершится все-таки эта эпопея», населенный пункт будет освобожден полностью.

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