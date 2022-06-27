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15 минут назад

Источник: украинские военные обстреляли жилые кварталы Лисичанска

ТАССиещё 5

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Лисичанску из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), загорелись многоэтажки. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Источник: украинские военные обстреляли жилые кварталы Лисичанска
Фото: ТАССТАСС

"Украинские войска сегодня вечером открыли интенсивный огонь из района ремонтного цеха НПЗ в Лисичанске по жилым кварталам города из артиллерии и РСЗО. Очень много разрушений, город горит, горят многоквартирные дома, которые выходят на прямую видимость с НПЗ, много разрушений", - сказал в понедельник собеседник агентства.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил о том, что военные республики и России зашли в Лисичанск и могут полностью освободить город от украинских формирований уже к концу этой недели. По данным Минобороны РФ, около лисичанского НПЗ ВС России уничтожили в воскресенье две диверсионно-разведывательные группы наемников из 14 человек.

В мире,Армия,Виталий Киселев,Минобороны России,
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