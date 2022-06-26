Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил на брифинге, что в ходе специальной операции под контроль сил Луганской народной республики перешли города Северодонецк и Боровское. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что 25 июня под контроль ЛНР перешли населенные пункты Боровское, Вороново, Северодонецк и Сиротино.

«В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тыс. человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 кв. м», - уточнил Игорь Конашенков.

Представитель Минобороны рассказал ранее, что взятие под контроль Северодонецка и окружающих его поселков фактически сорвало попытку Киева превратить промзону комбината «Азот» в «упорный очаг сопротивления», напоминает РБК.