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37 минут назад

Под контроль ЛНР перешли Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино

Илья Родин

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил на брифинге, что в ходе специальной операции под контроль сил Луганской народной республики перешли города Северодонецк и Боровское. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что 25 июня под контроль ЛНР перешли населенные пункты Боровское, Вороново, Северодонецк и Сиротино.

«В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тыс. человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 кв. м», - уточнил Игорь Конашенков.

Представитель Минобороны рассказал ранее, что взятие под контроль Северодонецка и окружающих его поселков фактически сорвало попытку Киева превратить промзону комбината «Азот» в «упорный очаг сопротивления», напоминает РБК.

В офисе Зеленского признали окончательную потерю Северодонецка

Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, в свою очередь, что «промышленная зона и аэропорт Северодонецка полностью контролируются ВС России».

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