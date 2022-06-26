Шольц рассказал о «ясном сигнале» Запада Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сплоченность Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину. Об этом он написал в Twitter, комментируя встречу с президентом США Джо Байденом.

Фото: Gonzalo Fuentes/Reuters Gonzalo Fuentes/Reuters

«Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наш ясный сигнал президенту Путину», — сказано в сообщении.

Переговоры Шольца и Байдена проходят в замке Эльмау перед началом саммита G7.

Агентство Reuters сообщало, страны G7 обсуждают введение предельных цен на российскую нефть.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что лидеры G7 объявят о навязывании РФ дополнительных издержек из-за ситуации на Украине.