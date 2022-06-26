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6 минут назад

Шольц рассказал о «ясном сигнале» Запада Путину

Газета.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сплоченность Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину. Об этом он написал в Twitter, комментируя встречу с президентом США Джо Байденом.

Шольц рассказал о «ясном сигнале» Запада Путину
Фото: Gonzalo Fuentes/ReutersGonzalo Fuentes/Reuters

«Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наш ясный сигнал президенту Путину», — сказано в сообщении.

Переговоры Шольца и Байдена проходят в замке Эльмау перед началом саммита G7.

Байден заявил Шольцу о намерениях Путина «расколоть» НАТО

Агентство Reuters сообщало, страны G7 обсуждают введение предельных цен на российскую нефть.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что лидеры G7 объявят о навязывании РФ дополнительных издержек из-за ситуации на Украине.

Ранее официальный представитель британского правительства заявлял, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет коллег по G7 и НАТО нарастить помощь Украине.

В мире,Олаф Шольц,Джон Кирби,Борис Джонсон,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,
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