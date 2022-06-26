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25 минут назад

Джонсон предупредил о рисках вмешательства в конфликт на Украине

Ura.Ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил президента Франции Эммануэля Макрона в ходе встречи в Германии, что не стоит вмешиваться в дела Украины, где Россия проводит спецоперацию. Причина в том, что любое вмешательство приведет к проблемам во всем мире.

Джонсон предупредил о рисках вмешательства в конфликт на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«[Премьер-министр] подчеркнул, что сейчас попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности [в мире]. Кроме того, это даст [президенту России Владимиру] Путину преимущество на международных рынках», — информацию приводит ТАСС.

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российские войска спасают жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.

НАТО предсказал затяжной конфликт на Украине

В плен к российским солдатам попали британские наемники, сражавшиеся на стороне Украины. В ДНР их приговорили к смертной казни. В ответ на это в Великобритании заявили, что Лондон может «объявить войну» России, если наемники будут казнены, пишет «Национальная служба новостей». Джонсон также отмечал, что на Украину могут оказать давление, чтобы она заключила мирное соглашение с Россией, хотя это может идти вразрез с интересами киевских властей, дополняет телеканал 360.

В мире,Эммануэль Макрон,Борис Джонсон,Владимир Путин,НАТО,Телеканал "360° Подмосковье",
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