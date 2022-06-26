Принца Чарльза уличили в получении огромных сумм от арабского шейха

Принц Чарльз получал набитые деньгами чемоданы и дорожные сумки от бывшего премьер-министра Катара, шейха Хамада Аль Тани. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Mika Schmidt, globallookpress Mika Schmidt, globallookpress

Всего шейх выдал принцу 3 млн евро. При этом деньги два раза передавались наличкой: в первый раз это был дипломат с 1 млн евро наличными, во второй - 820 тысяч фунтов стерлингов в дорожных сумках.

Все деньги принц Уэльский перевел в частный банк Coutts. Позже средства были перечислены на счет Благотворительного фона принца Чарльза (PWFC).

Представитель фонда Иэн Чешир заверил, что принц действовал легально. При этом королевская политика гласит, что Виндзоры не имеют права брать наличные деньги у кого бы то ни было. Разрешено принимать только чеки от благотворителей.

Журналисты считают, что действия наследника престола не были незаконными, однако получение крупных наличных сумм от иностранного гражданина является неэтичным.

Шейх Хамад Аль Тани был премьер-министром Катара в 2007 - 2013 годы. У него сложились дружеские отношения с британской королевской семьей.