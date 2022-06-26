Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин хотел развалить НАТО и западный альянс, но это сделать ему не удалось. Об этом американский лидер сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу перед началом двусторонних переговоров, которые проходят на полях саммита G7, передает ТАСС.

«Путин предполагал, что НАТО и наш альянс разобщатся, но этого не произошло и не будет», — сказал Байден.

Также президент заявил, что благодарен Шольцу за усилия по поддержанию сплоченности Запада.

Ранее Байден заявлял, что страны-участницы G7 введут запрет на импорт российского золота.