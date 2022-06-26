На Украине предложили усилить границу с Россией минными полями

Депутаты партии Владимира Зеленского «Слуга народа» внесли в Верховную раду законопроект об усилении границ Украины с Россией и Белоруссией, который предполагает расширение пограничной полосы, где будут обустроены средства обороны, в том числе минные поля.

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Согласно проекту, который опубликован на сайте Рады, изменения предлагается внести в ряд законов, в том числе в «Закон о государственной границе Украины», передает РИА «Новости».

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В нынешней редакции документа сказано, что «в пределах пограничной полосы с целью обеспечения национальной безопасности и обороны, соблюдения режима государственной границы военным частям Государственной пограничной службы Украины для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков... предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или иного водоема».

Эту статью депутаты предлагают дополнить словами «а вдоль линии государственной границы с Республикой Беларусь и Российской Федерацией – до двух километров. В этих границах устанавливается специальный пограничный режим в части запрета свободного въезда, пребывания, проживания, перемещения лиц и проведения работ, которые не связаны с обороной или охраной государственной границы Украины».

«Проектом закона предлагается... выделить вдоль украинско-российского и украинско-белорусского участков государственной границы большей части земли для усиленного обустройства средств защиты и обороны государственной границы Украины (в том числе минных полей)», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Также предлагаются изменения в статью, содержащую перечень формирований, которые могут входить в состав пограничного отряда. По мнению депутатов, список нужно расширить, добавив в него «противотанковые, минометные заставы, заставы огневой поддержки, зенитно-ракетно-артиллерийские заставы».