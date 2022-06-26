Британцев возмутил новый кредит Украине

Британский таблоид Express опубликовал новость о том, что Лондон готов предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на 525 миллионов долларов по линии Всемирного банка. Читатели бурно отреагировали на эту публикацию в комментариях, сообщает РИА Новости.

Ранее об этом решении сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Отмечается, что общий объем гуманитарной и экономической помощи Киеву со стороны Лондона составляет 1,8 миллиарда долларов.

Читатели Express раскритиковали такие растраты на Украину.

Пользователь Jone призвал правительство «не воровать деньги у налогоплательщиков», так как они идут не в помощь Украине, а «в задние карманы богачей».

«Забавно, что деньги свободно доступны для любой страны, кроме нашей!» — заявил Aussielass.

Читатель CHiPs отметил, что граждане Великобритании платят самые высокие налоги со времен Второй мировой войны, а премьер-министр Борис Джонсон позволяет себе «разбрасываться» этими деньгами.

«Так-то у нас в Великобритании нет никаких проблем, продовольственных банков, низкой заработной платы или бездомности», — написал change watch.