В США предрекли крах современного мира

США могли обеспечить мировой порядок за счет того, что их Военно-морские силы (ВМС) защищали судоходство. Теперь у государства больше нет этой возможности. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс, сообщает портал «Известия».

Фото: ТАСС ТАСС

Автор книги «Конец света — только начало» Питер Зейхан прокомментировал это заявление в прямом эфире и подтвердил, что Белый дом изменил свой курс.

Он отметил, что США утратили прежнюю мощь.

«На вооружении у нас 14 авианосцев, еще несколько на подходе — этого достаточно для разрушения какой-то страны, но для патрулирования мирового океана с целью защиты морской торговли необходимо около 800 эсминцев, а у нас их всего 70», — заявил Зейхан.

По его словам, современный мир близок к краху в связи с дефицитом энергоресурсов и продуктов. Он подчеркнул, что этот процесс уже набирает обороты и привел в пример продовольственные кризисы в Перу и на Шри-Ланке.