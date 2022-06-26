В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
38 минут назад

Ведущий Fox News заявил об утрате способности США защищать мир

Елена Прошина

США могли обеспечить мировой порядок за счет того, что их Военно-морские силы (ВМС) защищали судоходство. Теперь у государства больше нет этой возможности. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс, сообщает портал «Известия».

В США предрекли крах современного мира
Фото: ТАССТАСС

Автор книги «Конец света — только начало» Питер Зейхан прокомментировал это заявление в прямом эфире и подтвердил, что Белый дом изменил свой курс.

Он отметил, что США утратили прежнюю мощь.

«На вооружении у нас 14 авианосцев, еще несколько на подходе — этого достаточно для разрушения какой-то страны, но для патрулирования мирового океана с целью защиты морской торговли необходимо около 800 эсминцев, а у нас их всего 70», — заявил Зейхан.

По его словам, современный мир близок к краху в связи с дефицитом энергоресурсов и продуктов. Он подчеркнул, что этот процесс уже набирает обороты и привел в пример продовольственные кризисы в Перу и на Шри-Ланке.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы США дополнительно перебросили 17 тысяч военнослужащих на территории других государств. Президент США Джо Байден сообщил, что примерно 90 тысяч американских военных сейчас находятся в странах НАТО в Европе.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители