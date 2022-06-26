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32 минуты назад

Партия Макрона хочет закрепить право на аборт в Конституции

Газета.Ru

Партия президента Франции Эммануэля Макрона хочет закрепить право на аборт в Конституции страны после того, как несколько штатов США ввели запрет на них после соответствующего решения Верховного суда, пишет Bloomberg.

Партия Макрона хочет закрепить право на аборт в Конституции
Фото: Thibault Camus/APThibault Camus/AP

Аборты во Франции стали легальными в 1975 году, отмечает агентство.

"Для всех женщин, для прав человека, мы должны закрепить это достижение. Парламент должен иметь возможность очень сильно сплотиться вокруг этого законопроекта", - заявила премьер-министр страны Элизабет Борн.

Ранее генпрокурор США Меррик Гарланд заявил о несогласии с решением Верховного суда США о признании неконституционными права женщин на аборт. Верховный суд США принял решение об отмене вынесенного почти 50 лет назад постановления, в соответствии с которым федеральные власти страны гарантируют права в отношении абортов.

Тот факт, что данное постановление от 1973 года было отменено, означает, что федеральные законы страны больше не гарантируют права, касающиеся абортов. Таким образом, соответствующие нормы будут вырабатываться на уровне отдельных американских штатов.

В ряде штатов в стране, где у власти находятся республиканцы, ранее уже предпринимались попытки существенно ужесточить нормы, касающиеся абортов, но против этого традиционно выступают демократы.

В мире,Эммануэль Макрон,
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