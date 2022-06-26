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13 минут назад

США предсказали раскол на «красных» и «синих»

Елена Прошина

Напряжение между республиканцами и демократами продолжит расти, и это сыграет негативную роль на единстве внутри США. Об этом в своей статье заявил старший редактор журнала The Atlantic Рональд Браунштейн, сообщает РИА Новости.

США предсказали раскол на «красных» и «синих»
Фото: DepositphotosDepositphotos

Он написал, что пришло время обсудить «красную» (республиканцы) и «синюю» (демократы) Америку. В своих размышлениях автор ссылается на выводы политтехнолога и председателя проекта Analyst Institute Майкла Подхорцера. По его словам, ошибочно думать, будто США — единая нация.

«Но на самом деле мы никогда не были единой нацией. Мы скорее похожи на федеративную республику, состоящую из двух наций — синей и красной. Это не метафора; это географическая и историческая реальность», — подчеркнул Подхорцер.

Браунштейн в свою очередь указал, что усиливающиеся разногласия между республиканцами и демократами — это возвращение к линиям, которые разделяли США большую часть их истории. Он назвал этот процесс «великим расхождением». Редактор подчеркнул, что это оказывает огромное давление на единство внутри страны.

Он обратил внимание, что Подхорцер не допускает возможность гражданской войны, но предупреждает, что напряжение между «красными и синими» продолжит расти. Политолог из Университета Джона Хопкинса Лиллиана Мейсон выразила уверенность, что вследствие раскола возникнут риски «действительно глубоких потрясений», которые коснутся «не только чувств и мнений».

В мире,Джон Хопкинс,
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