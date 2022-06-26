США предсказали раскол на «красных» и «синих»

Напряжение между республиканцами и демократами продолжит расти, и это сыграет негативную роль на единстве внутри США. Об этом в своей статье заявил старший редактор журнала The Atlantic Рональд Браунштейн, сообщает РИА Новости.

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Он написал, что пришло время обсудить «красную» (республиканцы) и «синюю» (демократы) Америку. В своих размышлениях автор ссылается на выводы политтехнолога и председателя проекта Analyst Institute Майкла Подхорцера. По его словам, ошибочно думать, будто США — единая нация.

«Но на самом деле мы никогда не были единой нацией. Мы скорее похожи на федеративную республику, состоящую из двух наций — синей и красной. Это не метафора; это географическая и историческая реальность», — подчеркнул Подхорцер.

Браунштейн в свою очередь указал, что усиливающиеся разногласия между республиканцами и демократами — это возвращение к линиям, которые разделяли США большую часть их истории. Он назвал этот процесс «великим расхождением». Редактор подчеркнул, что это оказывает огромное давление на единство внутри страны.