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53 минуты назад

Трамп: США пришли в упадок и стали посмешищем

RT на русскомиещё 4

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о том, что за последние два года Америка стала посмешищем и пришла в упадок.

Трамп: США стали посмешищем
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Это (США. — RT) больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить», — заявил Трамп.

По его словам, причинами этому послужили рекордные показатели цен на топливо, инфляции, преступности по стране, а также отсутствие свободы слова средств массовой информации и зависимость в энергетике.

«Но, возможно, самое главное, что за последние два года страну перестали слушать и уважать. Во многих смыслах эта страна стала посмешищем», — подытожил экс-глава государства.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Верховного суда о признании неконституционным права женщин на аборт. Он назвал его «величайшей победой для жизни».

В мире,Дональд Трамп,
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