Трамп: США стали посмешищем

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о том, что за последние два года Америка стала посмешищем и пришла в упадок.

Фото: Reuters Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Это (США. — RT) больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить», — заявил Трамп.

По его словам, причинами этому послужили рекордные показатели цен на топливо, инфляции, преступности по стране, а также отсутствие свободы слова средств массовой информации и зависимость в энергетике.

«Но, возможно, самое главное, что за последние два года страну перестали слушать и уважать. Во многих смыслах эта страна стала посмешищем», — подытожил экс-глава государства.