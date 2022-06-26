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1 час назад

Bloomberg: правительство Германии готовит население "к трудным временам"

Газета.Ru

Энергетический кризис, вызванный побочными эффектами антироссийских санкций, может ознаменовать начало "трудных времен" для Германии и ее населения, к чему ее готовит германское правительство, сообщает агентство Bloomberg.

Правительство Германии готовит население "к трудным временам"
Фото: Swen Pfoertner/ReutersSwen Pfoertner/Reuters

"Перспектива уже мрачная. Производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится", - пишет Bloomberg.

В Германии в июне значительно упал показатель деловых ожиданий - в первую очередь, это связано с прогнозируемое нехваткой электроэнергии, которой не будет хватать на бесперебойную работу немецких предприятий химической, металлургической и автомобильной промышленности.

"Германия готовит потребителей и бизнес к трудным временам Предприятия, производящие металлы, бумагу и даже продукты питания, могут быть вынуждены сократить или закрыть производственные мощности в Германии, что ускорит постоянный отток рабочих мест в обрабатывающей промышленности и нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны", - пишет Bloomberg.

Ранее Берлин призвал G7 продолжать финансирование проектов по ископаемому топливу.

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