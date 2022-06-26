Правительство Германии готовит население "к трудным временам"

"Германия готовит потребителей и бизнес к трудным временам Предприятия, производящие металлы, бумагу и даже продукты питания, могут быть вынуждены сократить или закрыть производственные мощности в Германии, что ускорит постоянный отток рабочих мест в обрабатывающей промышленности и нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны", - пишет Bloomberg.