Блинкен обсудил с главой МИД Турции вопросы по НАТО и Украине

«[Они] обсудили важность единства НАТО в преддверии саммита альянса. Они также обсудили продолжающуюся поддержку Украины», — говорится в сообщении. Источник добавил, что Блинкен выразил признательность Турции за усилия, направленные на возобновление экспорта сельскохозяйственной продукции Украины на мировые рынки.

Издание напоминает, что встреча лидеров НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. Предположительно, на саммите будет обсуждаться вопрос присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу. Издание напоминает, что президент Турции Тайип Эрдоган выступил против приема в НАТО двух северных стран, так как считает, что они до конца не определили свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана. США придерживаются мнения, что Турция снимет свои возражения по этому поводу.