В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
16 минут назад

Блинкен обсудил с главой МИД Турции важность единства НАТО, поддержку Украины

Елена Прошина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонной беседы с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу обсудил важность поддержки Киева, единства НАТО и дипломатические усилия для реализации экспорта украинского зерна. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США, передает ТАСС.

Блинкен обсудил с главой МИД Турции вопросы по НАТО и Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«[Они] обсудили важность единства НАТО в преддверии саммита альянса. Они также обсудили продолжающуюся поддержку Украины», — говорится в сообщении. Источник добавил, что Блинкен выразил признательность Турции за усилия, направленные на возобновление экспорта сельскохозяйственной продукции Украины на мировые рынки.

Издание напоминает, что встреча лидеров НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. Предположительно, на саммите будет обсуждаться вопрос присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу. Издание напоминает, что президент Турции Тайип Эрдоган выступил против приема в НАТО двух северных стран, так как считает, что они до конца не определили свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана. США придерживаются мнения, что Турция снимет свои возражения по этому поводу.

В мире,Энтони Блинкен,Мевлют Чавушоглу,Рабочая партия Курдистана,НАТО,МИД Турции,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители