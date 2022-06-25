Британцы начали выгонять украинских беженцев из своих домов

Жители английского города Рединг захотели выгнать украинских беженцев. Об этом рассказал член Украинского общественного центра Мик Поллек в беседе с порталом Getreading. По его словам, многие подданные Соединенного Королевства сначала с радостью приняли переселенцев из Восточной Европы, но спустя четыре месяца их энтузиазм поубавился.
«Люди связываются с нами и говорят: «Наши хозяева просят нас найти другое место для проживания и уехать, потому что это [конфликт на Украине] продолжается слишком долго», — рассказал Поллек.
Как отмечается в статье, британцы не ожидали, что острая фаза кризиса затянется на такой срок, поэтому они стали «поощрять (гостей. — прим. URA.RU) искать альтернативное жилье».
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Польское издание Rzeczpospolita ранее сообщало, что Европа начинает вынуждать украинских беженцев возвращаться домой. Бельгийский политолог заявлял, что в стране растет волна возмущения среди граждан из-за того, что сумма ежемесячных пособий украинским беженцам оказалась выше пенсий местных жителей. При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил высылать украинских беженцев-нелегалов в Африку.