НАТО и США столкнулись с двумя большими угрозами из-за Украины

Им просто не хватит арсенала для того, чтобы продолжать в такой же манере поддерживать Украину <...> Другим риском для НАТО и США будет начало боевых действий в Азии. Речь о Тайване или Корее. Американские силы в Корее и Японии уже испытывают острую нехватку военных материалов, — сообщает Asia Times.