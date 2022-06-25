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34 минуты назад

Asia Times: НАТО и США столкнулись с двумя большими угрозами из-за Украины

News.ru

США и НАТО столкнулись с двумя большими проблемами из-за поставок вооружения на Украину, передает издание Asia Times. По мнению экспертов издания, первой проблемой является затягивание украинского конфликта, а второй — угроза эскалации ситуации в Азии. Запасы оружия у западных стран постепенно заканчиваются, по этой причине у НАТО и США может не остаться ресурсов, чтобы оперативно реагировать на вышеназванные кризисы.

НАТО и США столкнулись с двумя большими угрозами из-за Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Им просто не хватит арсенала для того, чтобы продолжать в такой же манере поддерживать Украину <...> Другим риском для НАТО и США будет начало боевых действий в Азии. Речь о Тайване или Корее. Американские силы в Корее и Японии уже испытывают острую нехватку военных материалов, — сообщает Asia Times.

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Ранее стало известно, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $450 млн. В него войдут в том числе четыре реактивные системы залпового огня, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Он также уточнил, что с февраля текущего года США оказали Украине помощь на общую сумму $6,1 млрд, а с начала работы действующей администрации Белого дома — на $6,8 млрд.

В мире,Джон Кирби,НАТО,
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