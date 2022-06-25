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7 минут назад

Вучич намекнул на готовность Сербии к вхождению в Евросоюз

Ura.Ru

Сербия может стремиться вступить в Евросоюз. Такое заявление сделал президент страны Александр Вучич.

Вучич намекнул на готовность Сербии к вхождению в Евросоюз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы должны решить проблему [с непризнанием] Косово, политика всегда имеет решающее значение», — слова главы государства приводит издание Naslovi.

Он также привел в пример слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сказал, что «Сербия и Черногория в экономическом плане гораздо лучше подготовлены» к членству в ЕС, чем многие другие государства, уже получившие такой статус.

Глава Сербии добавил, что страна должна следовать по европейскому пути. В первую очередь в сфере верховенства закона.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита на Балканы отметил, что Сербия не сможет вступить в Евросоюз, если не признает самопровозглашенную республику Косово. При этом, по его словам, в этой ситуации Косово тоже не может стать частью ЕС.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканах со столицей городом Приштина. Оно не контролируется Сербией, и эти территории конфликтуют. Кроме того, Сербия не признает независимость Косово. Однако его самостоятельность и суверенитет признали Швеция, Нидерланды и Сомали. Согласно законам Евросоюза, государство с внутренними проблемами, касающимися, в частности, территориальной целостности, не может войти в состав этой организации.

В мире,Олаф Шольц,Александр Вучич,Виктор Орбан,НАТО,ЕС,
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