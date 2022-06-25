Вучич намекнул на готовность Сербии к вхождению в Евросоюз

Сербия может стремиться вступить в Евросоюз. Такое заявление сделал президент страны Александр Вучич.

«Мы должны решить проблему [с непризнанием] Косово, политика всегда имеет решающее значение», — слова главы государства приводит издание Naslovi.

Он также привел в пример слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сказал, что «Сербия и Черногория в экономическом плане гораздо лучше подготовлены» к членству в ЕС, чем многие другие государства, уже получившие такой статус.

Глава Сербии добавил, что страна должна следовать по европейскому пути. В первую очередь в сфере верховенства закона.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита на Балканы отметил, что Сербия не сможет вступить в Евросоюз, если не признает самопровозглашенную республику Косово. При этом, по его словам, в этой ситуации Косово тоже не может стать частью ЕС.