Литва пошла против Евросоюза из-за России

Литва должна применять и будет применять санкции против России, несмотря на заявление ЕС о снятии блокады Калининграда. Об этом сообщил президент Литвы Гинтарас Науседа в соцсетях.

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Еврокомиссия подготовила документ, разрешающий перевозку товаров, находящихся под санкциями, из России в Калининградскую область через Литву. С этим как раз последняя и не согласна.

«Совершенно ясно, что Литва должна применять и будет применять санкции ЕС. Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть речи о каких-либо „коридорах“. Я бы наглядно объяснил председателю ЕК, как Литва видит эту ситуацию», — сказал Науседа.

Он также заявил, что правительство [Литвы] должно срочно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы антироссийские санкции не нанесли вред литовским интересам.

Ранее URA.RU сообщало, что Европейская комиссия пересмотрит санкции, ограничивающие транзит товаров из Литвы в Калининградскую область. Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в кулуарах Европейского совета в Брюсселе.