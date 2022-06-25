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16 минут назад

Литва пошла против Евросоюза из-за России

Ura.Ru

Литва должна применять и будет применять санкции против России, несмотря на заявление ЕС о снятии блокады Калининграда. Об этом сообщил президент Литвы Гинтарас Науседа в соцсетях.

Литва пошла против Евросоюза из-за России
Фото: ТАССТАСС

Еврокомиссия подготовила документ, разрешающий перевозку товаров, находящихся под санкциями, из России в Калининградскую область через Литву. С этим как раз последняя и не согласна.

«Совершенно ясно, что Литва должна применять и будет применять санкции ЕС. Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть речи о каких-либо „коридорах“. Я бы наглядно объяснил председателю ЕК, как Литва видит эту ситуацию», — сказал Науседа.

Он также заявил, что правительство [Литвы] должно срочно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы антироссийские санкции не нанесли вред литовским интересам.

В Европе заявили о победе России в вопросе блокады Калининграда

Ранее URA.RU сообщало, что Европейская комиссия пересмотрит санкции, ограничивающие транзит товаров из Литвы в Калининградскую область. Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в кулуарах Европейского совета в Брюсселе.

Западные страны начали вводить масштабные санкции против РФ в связи с началом российской спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказывают негативное влияние и на экономики самих недружественных государств.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Путин,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
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