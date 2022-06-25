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28 минут назад

Во Франции заявили об унижении Макрона из-за потери Caesar на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Французский лидер Эммануэль Макрон «унижен» после потери украинскими войсками самоходных артиллерийских установок Caesar, заявил политик из Франции Флориан Филиппо.

Во Франции заявили об унижении Макрона из-за потери Caesar на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Россия захватила две пушки Caesar, отправленные на Украину! Потеря 10 млн и бесплатная передача технологий! Макрон виновен в этом унизительном и дорогостоящем избиении. Пусть уходит», – заявил Филиппо в своцсетях, передает РИА «Новости».

Напомним, российский «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит в том числе танки «Армата» и самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», иронически поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за переданные Украине самоходки CAESAR.

Киев счел возможным обмен американских наемников

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего в России могли бы пригодиться французские САУ.

В мире,Филиппо Флориан,Эммануэль Макрон,Уралвагонзавод,
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