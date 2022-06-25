Во Франции заявили об унижении Макрона из-за потери Caesar на Украине

«Россия захватила две пушки Caesar, отправленные на Украину! Потеря 10 млн и бесплатная передача технологий! Макрон виновен в этом унизительном и дорогостоящем избиении. Пусть уходит», – заявил Филиппо в своцсетях, передает РИА «Новости».