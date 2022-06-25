Запад отказал Украине в членстве в НАТО

Североатлантический альянс, куда входят страны Западной Европы и США, отказал Украине в членстве. Такое заявление сделал дипломатический советник президента Украины Игорь Жовква.

«Члены НАТО отвергли наши устремления. Ничего другого в этом плане делать не будем», — его слова приводит издание Financial Times.

Кроме того, сообщается, что Украина уже признала, что в ближайшее время она в альянс вступить не сможет. Однако не оставляет надежды стать членом НАТО в будущем.

«Украина признает, что членство в НАТО в краткосрочной перспективе невозможно. Однако она хочет, чтобы альянс подтвердил партнерство», — сообщается в статье.