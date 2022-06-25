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46 минут назад

Financial Times: Запад не разрешил Украине вступать в НАТО

Ura.Ru

Североатлантический альянс, куда входят страны Западной Европы и США, отказал Украине в членстве. Такое заявление сделал дипломатический советник президента Украины Игорь Жовква.

Запад отказал Украине в членстве в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Члены НАТО отвергли наши устремления. Ничего другого в этом плане делать не будем», — его слова приводит издание Financial Times.

Кроме того, сообщается, что Украина уже признала, что в ближайшее время она в альянс вступить не сможет. Однако не оставляет надежды стать членом НАТО в будущем.

«Украина признает, что членство в НАТО в краткосрочной перспективе невозможно. Однако она хочет, чтобы альянс подтвердил партнерство», — сообщается в статье.

Названо невыполнимое условие для принятия Украины в ЕС

Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине из-за военного конфликта между Киевом и Донбассом. Задача российских военных — спасти жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов. Москва и Киев провели ряд переговоров по поводу спецоперации РФ. Одним из условий российской стороны является невступление Украины в Североатлантический альянс. Основная причина — защита российских границ от размещения неподалеку от них военных баз США.

В мире,Игорь Жовква,НАТО,ЕС,
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