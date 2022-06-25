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32 минуты назад

На митинге в Вашингтоне сожгли американский флаг

Российская Газета

Протестующие против решения Верховного суда, который отменил закон Роу против Уэйда, запретив аборты в Соединенных Штатах, сожгли американский флаг возле пересечения улиц D St. NW и 7th St SW в Вашингтоне, округ Колумбия, в пятницу вечером. Было слышно, как возбужденная толпа аплодирует и приветствует сжигание американского флага.

На митинге в Вашингтоне сожгли американский флаг
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В пятницу тысячи людей вышли на улицы Вашингтона, округ Колумбия, в знак протеста против решения Верховного суда. Офицеров полиции Капитолия США можно было увидеть в пятницу вечером в защитном снаряжении в режиме ожидания, когда люди протестовали возле здания Верховного суда.

Ожидается, что акции протеста в субботу пройдут во многих крупных городах страны, что лишний раз свидетельствует о поляризации Америки, которая раскололась в части реакции на вердикт суда. На этом фоне, отмечает Guardian, губернаторы богатых американских штатов заявили о том, что не собираются следовать решению суда высшей инстанции и сделают свои регионы "раем для тех, кто хочет сделать аборты". По состоянию на утро субботы по восточному времени США, власти 27 из 50 американских штатов заявили о том, что введут запрет на аборты.

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