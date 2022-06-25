Лукашенко сравнил блокаду Калининграда с объявлением войны

Транспортная блокада Литвой Калининградской области практически является объявлением войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

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Изоляция Литвой Калининградской области это сродни объявлению какой-то войны уже, — сказал белорусский президент.

О прекращении транзита некоторых товаров в Калиниградскую область через Литву ранее сообщил глава региона Антон Алиханов. Об этом его уведомили Литовские железные дороги.

МИД России 20 июня вызвал временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и выразил ей протест в связи с попыткой блокады Калининградской области. Москва предупредила дипломата об ответных действиях по защите национальных интересов РФ.