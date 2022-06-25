Лукашенко сравнил блокаду Калининграда с объявлением войны

Транспортная блокада Литвой Калининградской области практически является объявлением войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
Изоляция Литвой Калининградской области это сродни объявлению какой-то войны уже, — сказал белорусский президент.
О прекращении транзита некоторых товаров в Калиниградскую область через Литву ранее сообщил глава региона Антон Алиханов. Об этом его уведомили Литовские железные дороги.
МИД России 20 июня вызвал временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и выразил ей протест в связи с попыткой блокады Калининградской области. Москва предупредила дипломата об ответных действиях по защите национальных интересов РФ.
В Кремле решение Вильнюса назвали «беспрецедентным нарушением всего и вся» и заверили, что будет проведён глубокий анализ ситуации.