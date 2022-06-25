Очевидцы сообщили о масштабном пожаре в Киеве

В Киеве начался масштабный пожар, огонь и клубы дыма видны с разных концов города. Об этом сообщает МК со ссылкой на украинские Telegram-каналы.
Очевидцы распространили в соцсетях видео, показывающее, как среди домов полыхает пламя, а в небо поднимается густой столб черного дыма.
Пожар видно из Оболони и Троещины. Предполагают, что горит двухэтажное здание станции технического обслуживания на севере города. Внутри при этом что-то взрывается.
Ранее российские вертолёты Ка-52 нанесли два высокоточных удара по позициям ВСУ, применив новейший отечественный ракетный комплекс «Гермес-А».