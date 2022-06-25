В Европарламенте заявили, что Россия победила в вопросе транзита грузов в Калининградскую область через Литву. Такое заявление сделал евродепутат Пятрас Ауштрявичюс, сообщает РИА Новости.

По его словам, в ЕС прошли переговоры по вопросу перевозки грузов с основной территории России в Калининград. Представители Литвы настаивали на прежней позиции. Однако одна из стран ЕС потребовала не блокировать внутрироссийское сообщение с Калининградской областью.

Ауштрявичюс заявил, что в ЕС начались дебаты, и пока стороны не пришли к соглашению. При этом в ходе встречи был представлен документ, позволяющий перевозить товары по территории ЕС из «России в Россию». Эту информацию довели до Литвы.