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34 минуты назад

В ЕП заявили о победе России по вопросу транзита в Калининград через Литву

Майк Габриелян

В Европарламенте заявили, что Россия победила в вопросе транзита грузов в Калининградскую область через Литву. Такое заявление сделал евродепутат Пятрас Ауштрявичюс, сообщает РИА Новости.

По его словам, в ЕС прошли переговоры по вопросу перевозки грузов с основной территории России в Калининград. Представители Литвы настаивали на прежней позиции. Однако одна из стран ЕС потребовала не блокировать внутрироссийское сообщение с Калининградской областью.

Ауштрявичюс заявил, что в ЕС начались дебаты, и пока стороны не пришли к соглашению. При этом в ходе встречи был представлен документ, позволяющий перевозить товары по территории ЕС из «России в Россию». Эту информацию довели до Литвы.

Ранее американский эксперт заявила, что Евросоюз вынужден искать лазейки в антироссийских санкциях из-за решения Литвы о транспортной блокаде Калининграда.

В мире,Видео,Пятрас Ауштрявичюс,Европарламент,ЕС,
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