Украинская разведка назвала сроки «переломного момента» в спецоперации

Начальник главного управления разведки Украины Буданов заявил, что в августе произойдет «переломный момент» в противостоянии с Россией. Об этом сообщает ФАН.

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По его мнению, подразделения ВСУ якобы еще могут перейти в «решительное контрнаступление». Анонсированный «перелом» случится в августе, а боевые действия закончатся к концу года.

Буданов также заявил, что поражение и отступление украинских вооруженных формирований во многих городах ДНР и ЛНР является «тактическим».