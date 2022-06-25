"Часть ЕС находится в состоянии прямой войны с Россией"

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о своем участии в саммите ЕС – Западные Балканы. Он отметил, что часть государств Европейского союза якобы «находится в состоянии войны с Россией». По его мнению, власти этих стран не могут положительно относиться к Сербии. Об этом пишет РИА «Новости».

«Часть ЕС находится в состоянии войны с Россией, прямой войны с Россией. Как вы ожидаете, что будет позитивно думать о Сербии тот, кто отправил [Киеву] 12 больших гаубиц, 30 танков, С-300 и шесть самолетов, как такая страна относится к нам? Другой вопрос, что они не хотят слышать наши аргументы о 1999 году и территориальной целостности, это для них решенный вопрос», - подчеркнул Александр Вучич.

Он уточнил, что главы государств и правительств шестнадцати стран «прямо или косвенно говорили о необходимости согласованности Сербией с ограничительными мерами против» Москвы.

Вучич отметил, что ему было нелегко противостоять давлению, но это «наша [властей] работа». Глава Сербии полагает, что европейцы не желают проявлять уважение к стране, не слышат слова сербских политиков о том, что китайцы и россияне значимы для Белграда.

Вместе с тем, считает политик, из-за не всегда корректного поведения руководителей государств ЕС «не надо уходить в другую крайность и думать, что мы легко найдем замену рынку на другой стороне и лучших партнеров, чем в ЕС, и сможем иметь другой политический путь».