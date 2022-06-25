СМИ: в Мюнхене начались акции протеста из-за саммита G7

Демонстранты вышли на улицы Мюнхена, где начинается саммит G7. По оценкам полиции, на разрешенный митинг пришло около 3500 человек.

Об этом сообщил официальный представитель полиции Мюнхена Андреас Франкен, передает Welt.

Первоначально ожидалось не менее 20 000 человек. Поэтому некоторые активисты были удивлены малому количеству манифестантов.

«Мы разочарованы. На месте только организации, а из населения никого. Хотя погода не такая уж и плохая», — заявила 46-летняя Андреа из ганноверского отделения «Гринпис».

Об участии в демонстрации ранее заявили 15 антиглобалистских и «зеленых» ассоциаций. Они выдвинули четыре лозунга: отказ от ископаемого топлива, сохранение разнообразия животных и растений, социальная справедливость на планете и борьба с голодом.