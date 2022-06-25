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26 минут назад

Вышедшие с территории «Азота» мирные жители рассказали о состоянии детей

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Содержащиеся на предприятии «Азот» дети страдают от рвоты, поноса, у них повышенная температура, но украинские боевики не выпускают никого из мирных жителей, сообщили вышедшие с завода люди.

Девушка по имени Мария рассказала, что покинула территорию предприятия утром 25 июня. Рядом с ней в палатке были люди с детьми. В районе первой проходной было около 40 человек, сообщила собеседница РИА «Новости».

«Наше убежище очень деформировано, в него прилетело, и там находиться очень опасно. Там находятся дети. Люди боятся выходить, потому что украинские военные сказали, что это будет расстрел», – рассказала мать девушки Юлия.

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Она пояснила, что ее семья покидала укрытие на свой страх и риск. Украинские военные постоянно воровали у гражданских продукты и воду, сказала женщина.

У детей, которые остались на «Азоте», наблюдаются признаки заболеваний: понос, рвота, температура до 40 градусов.

«И украинские военные не выпускают с детьми в город. Говорят, будете идти в город – стреляем», – сказала Мария.

По ее словам, когда утром в субботу ее семья покидала завод, была стрельба.

«Не знала, дойдем или не дойдем. Отче наш читала, и умерших всех просила», – сказала Юлия.

Ее дочь пояснила, что гражданские на предприятии питались рисом и консервами. Мария рассказала, что сама не испытывала голод, но были и те, кто голодали. По ее словам, сейчас на заводе находятся около 1 тыс. людей.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявлял, что украинские военные держат около 600 гражданских лиц на территории завода «Азот» в Северодонецке.

До этого источник, близкий к Народной милиции ЛНР, сообщал, что боевики украинского националистического батальона «Айдар», занявшие химпредприятие «Азот» в Северодонецке, готовы прекратить сопротивление и сдаться.

В мире,Видео,Виталий Киселев,
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