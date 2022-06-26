НАТО соберет Турцию, Финляндию и Швецию за столом переговоров

Турецкий политик отметил, что участие Анкары в этой встрече не означает, что Турция отказывается от занимаемой ранее позиции по недопустимости вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, такая возможность может наступить только после выполнения условий Турции.

Конфликт Турции и Альянса начался с того, что 18 мая этого года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО, однако Турция выступила против и заблокировала начало переговоров. Это произошло из-за того, что скандинавские страны не выдавали ей граждан, которые на территории Турции считаются террористами, сообщалось ранее. Позже в Турции заговорили о выходе из НАТО. Там не видят ни одного преимущества нахождения в составе Североатлантического альянса. Об этом писали в газете Cumhuriyet.