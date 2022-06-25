Зеленский уволил послов Украины в пяти странах

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом освободил от должности послов страны в Словакии, Португалии, Иране, Ливане, Грузии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт офиса украинского президента

Отмечается, что свои посты потеряли дипломаты Сергей Бурдиляк (Иран), Игорь Долгов (Грузия), Юрий Мушка (Словакия), Инна Огнивец (Португалия), Игорь Осташ (Ливан).

Зеленский принял решение об увольнении послов из-за непродуктивной работы. Они не смогли добиться от властей государств пребывания присоединения к ограничительным мерам против Москвы, уточняет «Газета.Ru».