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1 час назад

Зеленский уволил послов Украины в пяти странах

Илья Родин

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом освободил от должности послов страны в Словакии, Португалии, Иране, Ливане, Грузии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт офиса украинского президента

Зеленский уволил послов Украины в пяти странах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что свои посты потеряли дипломаты Сергей Бурдиляк (Иран), Игорь Долгов (Грузия), Юрий Мушка (Словакия), Инна Огнивец (Португалия), Игорь Осташ (Ливан).

Зеленский принял решение об увольнении послов из-за непродуктивной работы. Они не смогли добиться от властей государств пребывания присоединения к ограничительным мерам против Москвы, уточняет «Газета.Ru».

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Издание напомнило, что ранее глава Украины намеревался уволить председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Его обвиняют в непрофессионализме, а также в неграмотной кадровой политике.

В мире,Иван Баканов,Игорь Долгов,Владимир Зеленский,СБУ,
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