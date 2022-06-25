Разведка США запросила онлайн-курсы по изучению русского языка

Разведывательное управление министерства обороны (DIA) США запросило курсы изучения русского языка для 200 человек. Объявление об этом разместило министерство внутренних дел США от имени DIA, передает РИА Новости.
Заявки от заинтересованных компаний принимаются до 5 июля.
Подрядчик должен будет предоставить доступ к онлайн-курсу для 200 пользователей. Курс должен быть доступен круглосуточно из любой точки мира. Изучение включает лексику СМИ, модули по культуре и региональной специфике.
Помимо русского в запросе фигурируют арабский, китайский и испанский.
Обучение рассчитано на 12 месяцев, начиная с августа 2022 года.
Ранее в ООН заявили, что продолжают продвигать русский язык и не пытаются ограничивать его на фоне отмечаемых в ряде стран усилий по борьбе с русской культурой.